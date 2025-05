Die Stadt Chemnitz hat am Dienstag die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für einen Sport- und Kulturcampus in der Chemnitzer Innenstadt vorgestellt. Favorisiert wird demnach eine Multifunktionshalle mit 8.000 Sitzplätzen, bei Konzerten kämen 500 Stehplätze dazu. Auch die Basketballer der Niners Chemnitz könnten dort ihre Heimspiele austragen. Die Heimspiele der Erstliga-Basketballer in der Messe sind regelmäßig ausverkauft, in der neuen Arena gäbe es rund 3.000 Plätze mehr. Geprüft wurde den Angaben zufolge das Gelände zwischen Brückenstraße und Käthe-Kollwitz-Straße.