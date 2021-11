In der Chemnitzer Messe ist bei Umbauarbeiten Sprengstoff gefunden worden. Das teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Donnerstag mit. Ein Angestellter entdeckte einen Gegenstand in der Größe von zwei Zigarettenpackungen und erkannte ihn als potenziellen Explosivstoff. Der Mann nahm Verbindung zur Polizei auf. Die sicherte den Block und übergab ihn an die zuständigen Spezialisten des Landeskriminalamtes.