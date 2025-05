Die Sächsische Mozartgesellschaft hat sich im Kulturhauptstadtjahr ganz dem Tango verschrieben. So ehrt sie unter anderem den Erfinder der Concertina noch bis Sonntag mit einem Tangofestival. Dazu gehört auch eine Ausstellung in der Hartmannfabrik, die sich mit der wechselvollen Geschichte des Bandoneons befasst. Die Stadtführung ist Teil des Festivals.

Mit ihren Gästen besucht Edeltraut Höfer unter anderem den Ort, wo seinerzeit die Concertina-Werkstatt stand - am Rosenplatz in der Nähe des Karl-Marx-Monuments. Die Besucher sind begeistert. "Das ist das erste Mal, dass ich eine Stadtführung mit Tanz erlebe und zwar mit Tangotanz. Also das allererste Mal - tolle Idee," meint eine Besucherin und eine andere: "Wir finden das toll, weil man lernt etwas über die Stadt kennen und kann zwischen durch auch tanzen und das macht uns total Spaß."