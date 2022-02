Auf der Tagesordnung der Chemnitzer Stadtratssitzung stehen am Mittwoch zwei Anträge zur Ehrung des Anfang Januar verstorbenen Formgestalters Karl Clauss Dietel. Die AfD-Fraktion schlägt vor, einen Platz oder eine Straße nach ihm zu benennen. Ein fraktionsübergreifender Antrag steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Darin schlagen die Bündnisgrünen, die CDU, die Linke, die Partei, SPD und FDP gemeinsam vor, eine Konzeption für eine dauerhafte Würdigung Dietels zu erarbeiten. Karl Clauss Dietel hatte in der DDR Fahrzeuge wie das Mokick S50, Rundfunkgeräte, EDV-Anlagen, Schreibmaschinen und Strickmaschinen entworfen, leitete mehrere Jahre die Fachschule für angewandte Kunst Schneeberg und war von 1988 bis 1990 Präsident des Verbands Bildender Künstler der DDR.

Almut Patt (CDU) sagt, dass ihre Fraktion bewusst kein eigenes Konzept vorgeschlagen hat. "Wir möchten in Abstimmung mit dem Stadtrat, der Verwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern in Chemnitz, seiner Familie und all denen, die mit seinem Werk zu tun haben, darüber reden und dann gemeinsam Ideen entwickeln." Dabei sei vieles vorstellbar. Man könne ihm Orte widmen, in Bibliotheken ein Werk von ihm ausstellen oder einen Preis ausloben. "Man sollte den besten Weg finden, um sein Wirken nach außen zu tragen, dabei aber nicht plakativ irgendetwas hinzustellen. Es soll ihm und auch seiner Art zu leben und zu arbeiten, auch gerecht werden.