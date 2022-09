Zum Weltkindertag ist am Dienstagvormittag im Sächsischen Landtag der Kinderschutzpreis "Sterntaler" vergeben worden. Die Auszeichnung ging an das Chemnitzer Netzwerk "Hilfe zur Selbsthilfe" und ist mit 3.000 Euro dotiert. Das Netzwerk erreicht eigenen Angaben nach mit seinem Sprachunterricht um die 1.000 Kinder und Jugendliche. Das Projekt, das zugleich Ansprechpartner für die Familien zur Orientierung im Alltag und im Umgang mit Behörden ist, erleichtert zudem die Ansprache traumatisierter Kinder.

Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth sagte bei der Preisverleihung, dass das Netzwerk Professionalität und ehrenamtliches Engagement verbinde, um die während der Pandemie entstehenden Defizite in der sprachlichen und schulischen Bildung der Kinder zu reduzieren. "Wenn Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und Benachteiligung gezielt integriert werden, dann können sie in unserer Gesellschaft gut ankommen und diese mitgestalten", sagte Christina Koch, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Sachsen. "Im ausgezeichneten Projekt wird durch die schullaufbahnübergreifende Zusammenarbeit Kindern und Jugendlichen eine individuelle Unterstützung zuteil, die ihnen hilft, sich in die Gesellschaft zu integrieren."