Die Stadt Chemnitz hat am Donnerstag weitere sogenannte Stolpersteine verlegt. Wie die Verantwortlichen mitteilten, sollen sie an mehreren Orten im Stadtgebiet an Menschen erinnern, die von den Nationalsozialisten verfolgt und getötet wurden. Gedacht wird unter anderem der Geschwister Marianne und Roland Rotstein, die mit ihrer Familie auf dem Sonnenberg lebten. Nach Angaben der Stadt wurden sie nach Theresienstadt deportiert, überlebten aber den Holocaust. Geehrt werden neben jüdischen Mitbürgern auch Menschen, die etwa wegen ihrer Homosexualität oder ihrer politischen Einstellung verfolgt wurden.

Bei den Stolpersteinen handelt es sich um ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. In Chemnitz wurden im Sommer 2007 die ersten dieser Steine an einstigen Wohnorten von Verfolgten verlegt. Mittlerweile ist ihre Zahl auf mehr als 200 gewachsen. Am Donnerstag wurden insgesamt 27 neue Stolpersteine an 13 Orten verlegt. Auf den Steinen ist eine zehn mal zehn Zentimeter große Messingtafel angebracht, auf der der Name und wichtige Lebensdaten des jeweils Betroffenen vermerkt sind.