Bildrechte: picture alliance/ZB/Matthias Hiekel

Tarifkonflikt Chemnitz: Am Donnerstag wird an städtischen Kitas gestreikt

24. Februar 2025, 16:51 Uhr

Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst kommen nicht voran. Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden hatten auch in Chemnitz bereits die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des städtischen Entsorgungsbetriebes die Arbeit niedergelegt. Nun folgt am Donnerstag ein weiterer Warnstreik in den städtischen Kitas.