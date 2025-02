In Chemnitz ist die Betreuung in kommunalen Kindertagesstätten in Chemnitz ist am Donnerstag eingeschränkt gewesen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen hatte zu Warnstreiks an den kommunalen Kitas und Horten der Stadt aufgerufen. Die Gewerkschaft will damit nach eigenen Angaben Bewegung in die bisher ergebnislos verlaufenden Tarifverhandlungen bringen. Die zweite Runde am 18. Februar sei ohne Annäherung und ohne Angebot der Arbeitgeberseite zu Ende gegangen.