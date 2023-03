Die Streiks betreffen laut Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold insbesondere die Stadtverwaltung in Chemnitz aber auch verschiedene Verwaltungsstellen in den Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge. Dazu kämen auch Jobcenter, Arbeitsagentur und die Sparkasse in Chemnitz.

"Am 8. März - zum internationalen Frauentag - rufen wir zusätzlich noch die Kitas in der Stadt, aber auch in den Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge zum Warnstreik auf", so Herold. Auch Krippen und Kindergärten in Zwickau seien betroffen. Zudem soll es in der Stadtverwaltung in Dresden sowie im Jobcenter Pirna zum Ausstand kommen.