Die Gewerkschaft Verdi hat für den heutigen Mittwoch in mehreren Regionen Sachsens erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Diesmal sind Kitas und Horte in nahezu allen größeren Städten sowie mehreren Landkreisen betroffen. So wollen allein in Leipzig Erzieherinnen und Erzieher in 77 Kitas und Horten die Arbeit niederlegen, sagte Matthes Blank von der Erzieher-Gewerkschaft GEW.