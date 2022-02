Hinter den Mauern: Hunger, Zwangsarbeit und Isolationshaft

Seit 1864 diente das Schloss als Zuchthaus. Von 1950 bis 1989 saßen im zentralen Frauengefängnis der DDR insgesamt 24.000 Frauen hinter den Schlossmauern. Über Jahrzehnte gehörten in Hoheneck Hunger, mangelnde Hygiene und Isolationshaft zum Alltag. Die Inhaftierten mussten in Zwangsarbeit unter anderem Textilien für den Export nach Westdeutschland nähen. Später besserten sich die Zustände. Aber viele der Frauen leiden bis heute unter den Folgen der Haft.

"Ich hatte Depressionen", sagt Annemarie Krause. Sie habe eine schwere Unterleibsoperation hinter sich. "Die eine Schwester, die kam raus und sagte, das war verkapseltes TBC. Was ich da hatte." Zudem habe sie zwei Gewüchse in ihrer Gebärmutter gehabt, es seien ihre gestorbenen Zwillinge gewesen. Annemarie Krause und viele ihrer ehemaligen Mitinsassinnen können kaum ertragen, dass in Stollberg nach wie vor wenig an die Vergangenheit erinnert.

Wir wünschen uns alle, dass die Gedenkstätte nunmehr wird. Viele können es gar nicht mehr miterleben, viele sind schon verstorben. Annemarie Krause Ehemalige Inhaftierte

Kritik an ursprünglichen Plänen für die Gedenkstätte und Gelände

Noch in diesem Jahr soll in Hoheneck eine Dauerausstellung eröffnen. Doch es gibt Kritik an den ursprünglichen Plänen der Stadt. Bund und Freistaat finanzieren die Sanierung des Geländes von Schloss Hoheneck mit über 20 Millionen Euro. Geplant sind mehrere Ausstellungen, ein Kinder- und Jugendtheater und eine Kletterwand. In der alten Wäscherei soll ein Gesundheitszentrum mit Schwimmbecken entstehen. Hinzu kommt die Gedenkstätte mit Dauerausstellung.

"Ich habe manchmal den Eindruck, dass nicht mit der mit der nötigen Würde mit dem Ort umgegangen wird", sagt die Beauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen. Nancy Aris beriet seit Oktober 2020 gemeinsam mit anderen Historikern und Opfern in einem Fachbeirat die Stadt Stollberg. Sie kann den Plänen der Kommune wenig abgewinnen. "Hoheneck ist nicht nur eine Haftanstalt in einer sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Es war ja auch in der Weimarer Republik ein Gefängnis. Es war auch im Nationalsozialismus ein Verfolgungsort." Sie finde, dem könne man nicht gerecht werden, wenn draußen Jugendliche an der Wand herumklettern.