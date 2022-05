Nach längeren Diskussionen haben sich ein Verein , der Flüchtlingen aus der Ukraine hilft, und die Stadt Chemnitz über Unterbringungskosten geeinigt. Ab Juni werden die Geflüchteten, die bisher in einer Jugendherberge sind, in Wohnungen umziehen. "Die Stadt übernimmt dafür die Kosten", sagte der Vorsitzende des Vereins für Solidarität, Bildung und Demokratie, Andreas Schmieder.

Allerdings hätten die von der Stadt zunächst vorgeschlagenen Wohnungen nicht gepasst. "Uns war wichtig, dass die Wohnungen in der Nähe von Kitas und Schulen sind. Daher haben wir uns selbst gekümmert", sagte Schmieder. Der Verein hatte die Geflüchteten mit Hilfe von Spendengeldern seit März in der Jugendherberge in Adelsberg untergebracht. Dann stritt sich der Verein mit der Stadt Chemnitz um die Kosten für die Flüchtlingsunterkunft.