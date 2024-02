Das Rathaus in Gornsdorf ist nicht zu übersehen. Das große, solide Gebäude steht im Ortszentrum direkt an der Hauptstraße. Zwei orange gekleidete Gemeindemitarbeiter räumen die letzten Sachen aus dem Haus. "Die Bibliothek und das Museum sollen jetzt in das neue Dorfgemeinschaftshaus", erklärt einer der Männer. Wenn das geschehen ist, steht das komplette Rathaus leer. Weil die Gemeinde keine weitere Verwendung für das Gebäude sieht, will sie es loswerden, notfalls auch abreißen.

Ein Skandal, findet Monika Kunert. Deshalb hat sie mit ein paar Gleichgesinnten ein Schreiben an die Gemeindeversammlung gegen den Abriss verfasst. "Das Rathaus wurde 1928 gebaut und ist für unsere Gemeinde ortsprägend. Außerdem wurde in den vergangenen Jahren viel Geld in das Gebäude gesteckt. Jetzt will die Gemeinde das Haus eventuell abreißen. Das ist doch Wahnsinn!", sagt Kunert, die früher selbst einmal Bürgermeisterin von Gornsdorf war.



Weil die Gemeinde nicht reagierte, starteten Kunert und noch ein paar andere Gornsdorfer eine Unterschriftensammlung gegen den Abriss und für einen Bürgerentscheid. Knapp 400 Unterschriften übergaben sie Anfang des Jahres an den Gemeinderat. Eine Reaktion bekamen sie nicht.