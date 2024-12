In Chemnitz ist am Donnerstag ein Mann bei einer Auseinandersetzung im Stadteil Sonnenberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann offenbar im Zuge eines Streits von drei Männern mit Holzstöcken geschlagen. Einer der Angreifer soll dann einen Stein auf den 44 Jahre alten Mann geworfen haben, so die Polizei. Der Mann wurde von Rettungskräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.