Nils Kochan wartet auf seiner Streuobstwiese hinter seinem Haus in Frauenstein im Erzgebirge. In einer Schubkarre liegen bereits einige gepflückte Äpfel. Rund 50 Kilogramm wollen wir an diesem Morgen noch zusammen pflücken. Während wir seinem Apfelbaum zu Leibe rücken, erzählt er von seinem Projekt "Solidarische Saftwirtschaft".

"Oft weiß man gar nicht, wie man das ganze Obst verarbeiten soll", sagt er. "Man hat schon viele Gläser Marmelade und auch literweise Most im Keller stehen." Andererseits gebe es viele Menschen, vor allem in der Stadt, die gern frisches Obst hätten. Warum also nicht diese zusammenbringen? Dazu hat Kochan eine Internetplattform programmiert.

Um sie bekannt zu machen, hat er eine Förderung der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 über die sogenannten Mikroprojekte bekommen. "Bei der Kulturhauptstadt geht es darum, viel selber zu machen und nicht nur zu konsumieren", erklärt Kochan die Verbindung zwischen Kultur und Apfelpflücken. "Außerdem soll der Kulturhauptstadtgedanke auch ins Umland getragen werden."

Auch nach dem Pflücken von 100 Kilogramm Äpfeln trägt der Baum von Nils Kochan noch viele Früchte. Bildrechte: MDR/Anett Linke

300 bis 400 Kilogramm Äpfel pro Baum

Für die Verknüpfung von Stadt und Land bin ich die ideale Probekandidatin. Als Stadtmensch habe ich mit Obstbäumen sonst eigentlich nichts zu tun. Geduldig erklärt mir Kochan, worauf ich achten muss und welche Äpfel aussortiert werden müssen. Beim Pflücken wird schnell klar, dass auch Besitzer von kleineren Streuobstwiesen oft nicht wissen, wohin mit ihrem Obst. Bereits am Vortag hat Kochan 50 Kilogramm von einem Apfelbaum gepflückt, 50 weitere haben wir gemeinsam in Netze gepackt. Doch dem Baum sieht man das kaum an. Noch immer hängt er voller Äpfel.

So läuft die "Solidarische Saftwirtschaft" Für Erntehelfer:

- Mitglied auf der Plattform werden.

- Mit Streuobstwiesenbesitzern Termin ausmachen, ernten und das Obst kostenlos mit nach Hause nehmen

- Nach der Testphase ist eine Jahresgebühr geplant



Für Streuobstwiesenbesitzer:

- Auf der Plattform anmelden

- Der Jahresbeitrag entfällt, da das Ost zur Verfügung gestellt wird

- Mit Erntehelfern Termin absprechen