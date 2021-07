Chemnitz kann auf Millionenhilfen im Zuge des Ausstieg aus der Braunkohle hoffen. Das Kabinett habe beschlossen, die Stadt als weitere Region in Sachsen für den Just Transition Fund der EU anzumelden, informierte der Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (CDU), am Mittwoch. Dabei verwies er auf das Chemnitzer Braunkohlekraftwerk, das mit Abstand der größte CO2-Emittent der Region sei.



In Chemnitz gebe es besondere Herausforderungen, betonte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Er erhoffe sich nun eine deutliche Stärkung für die Stadt.