Forschungsergebnisse Ausschreitungen 2018 in Chemnitz auch Folge von Konfliktscheue und Rückzug

Am Freitag vor vier Jahren gab es eine Messerstecherei in Chemnitz, bei der Daniel H. ums Leben kam und die zu Demos und Ausschreitungen führte. Wie konnte der Messerangriff so eskalieren? Die TU Chemnitz hat eine Studie vorgelegt, in der Forschende beschreiben, warum gerade in Chemnitz Gefahren für die Demokratie so sichtbar wurden. Das habe auch mit dem Rückzug einer apolitischen Mitte zu tun, die Streit und Konflikte scheut. Den Platz greifen sich dann Reaktionäre, so die Studie.