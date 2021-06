Angst, Vorurteile und Rassismus hemmen auf dem Land die soziale Teilhabe von Geflüchteten. Das ist eine Erkenntnis, die ein Forschungsprojekt zur "Zukunft für Geflüchtete in ländlichen Räumen" ergeben hat. Untersucht wurden darin Kommunen in acht Landkreisen in Sachsen, Hessen, Niedersachsen und Bayern, wie die TU Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Das Projekt habe eine Lücke in der Migrationsforschung schließen sollen. Denn wenn über die Integration von Geflüchteten gesprochen werde, stünden selten kleine Städte oder Dörfer im Fokus.