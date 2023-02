"Wenn man einem Pornosüchtigen einen Porno zeigt, werden im Gehirn ähnliche Areale aktiviert, wie wenn ein Alkoholkranker Alkohol riecht oder ein Spielsüchtiger die Melodie seines Lieblingsspiels hört", sagt Stefan Melzer. Schon anhand dieser Fakten könne man aus therapeutischer Sicht Pornosucht als Sucht identifizieren und nicht etwa als Zwangshandlung, wie viele, auch Fachleute, noch immer vermuten.

Sucht oder Zwangshandlung? Bei Zwangshandlungen, etwa Waschzwang, werden andere Areale im Gehirn aktiviert als bei Süchten. Ein großer Unterschied liegt in der Behandlung: Zwangshandlung werden psychosomatisch behandelt, für Sucht gibt es suchttherapeutische Behandlungen. Stefan Melzer, Suchttherapeut

Warum der "Magdalenenstift" derzeit noch einzigartig ist

Wie Falk Weiß erklärt, gibt es derzeit zwar sehr viele Angebote für die Therapierung und Aufarbeitung von Internetsexsucht, jedoch wenige im medizinischen Bereich. "Gerade in christlichen Glaubensgemeinschaften gibt es Angebote, die sind dann aber mit einer moralischen Wertung, einem Framing versehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Angebote, die ins Esoterische gehen, als Selbsthilfe. Aber die Betroffenen brauchen vor allem psychologische Hilfe", sagt er. Zudem sind viele sogenannte "nicht-substanzielle Suchtkrankheiten", zu denen auch Medien- und Spielsucht zählen, noch auf dem Weg, als Krankheit anerkannt zu werden.

"Viele Kliniken fürchten sich auch vor dem moralischen Stigma, wenn sie Internet-Sexsucht offen thematisieren und therapieren", sagt Weiß. Daher wird auch auf der Webseite des Magdalenenstifts nicht offen und explizit auf die Behandlung dieser Sucht hingewiesen.

Diese Tür trennt in Hartmannsdorf den Bereich der Suchtklinik vom normalen Krankenhaus. Patienten beider Bereiche kommen kaum miteinander in Berührung. Bildrechte: Sarah Hofmann

Seit 2016 wird Sexsucht-Internet in Hartmannsdorf behandelt, damals startete ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Mitteldeutschen Rentenversicherung. Diese ist zuständig, einen Ausfall von Erwerbsfähigkeit und einen frühen Renteneintritt zu vermeiden, zahlt daher auch beispielsweise Suchttherapien.

"Im Pilotprojekt geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, welche Therapien funktionieren und wie die Erfolgsprognosen stehen", erklärt der Klinik-Chefarzt. Falk Weiß baute diesen Fachbereich in Hartmannsdorf auf. Er hofft nun, dass die Krankheit der Internetsexsucht mehr Anerkennung findet und idealerweise bald auch in anderen Einrichtungen behandelt wird. Derzeit kommen nämlich Patienten aus ganz Deutschland nach Hartmannsdorf.

Therapie: Was in Hartmannsdorf passiert

In Hartmannsdorf verfolgen die Therapeuten einen tiefenpsychologischen Ansatz zur Behandlung der Sucht. "Wir gehen davon aus, dass der Süchtige ein tiefergehendes Problem hat. Die Sucht hilft ihm vorerst, damit klarzukommen - bis sie selbst zum Problem wird", sagt Stefan Melzer. Die Patienten finden sich mehrfach pro Woche in Gruppensitzungen zusammen. Diese besuchen sie gemeinsam mit Patienten, die wegen anderer Arten von Sucht in Behandlung sind.

Die Patienten des Magdalenenstifts treffen sich in Gruppentherapien, um gemeinsam ihre Süchte aufarbeiten zu können. Bildrechte: Sarah Hofmann

Zudem haben sie regelmäßige Einzelsitzungen beim Therapeuten, Ergo- und Kreativtherapien, sowie Sozialtherapie zu absolvieren, um nach der Behandlung besser wieder ins Leben einsteigen zu können. Wie Stefan Melzer erklärt, dauert die Therapie im Magdalenenstift in der Regel zwölf Wochen, selten länger.

Die Patienten leben während ihrer Therapie im Klinikgebäude, 36 Männer können gleichzeitig behandelt werden. Davon sind meist etwa eine Handvoll internetsexsüchtig. Behandelt werden nur Männer. An die Öffentlichkeit treten und mit MDR SACHSEN sprechen wollen sie nicht, zu groß die Scham und die Angst vor Verurteilung.

Pornosucht: Ein Männer-Problem?

Dass im Magdalenenstift nur Männer behandelt werden, hat vor allem praktische Gründe, erklärt Falk Weiß. Man wolle unangenehme Nebeneffekte, etwa Beziehungen verhindern, die der Therapie schaden könnten, gerade im Bereich der Internetsexsucht. Gleichzeitig ist Pornosucht tatsächlich ein Problem, was hauptsächlich Männer betrifft.

"Wir schätzen, dass etwa 90 Prozent der Betroffenen Männer sind. Das liegt auch an der visuellen Ausrichtung von Männern", sagt Stefan Melzer. Falk Weiß fügt an, dass dies für die meisten nicht-substanzgebundenen Süchte gilt, wenn auch mit etwas anderen Gewichtungen. Frauen würden sich, so Weiß, weniger zu Filmen, eher zum geschriebenen Wort hingezogen fühlen, was beispielsweise den Erfolg der Buchserie "Fifty Shades of Grey" erkläre.

Auch der eher männliche Blickwinkel spiele eine Rolle, wenn auch eine geringere. "Es kommt wie beim Alkohol nicht aufs Material an, sondern auf die Wirkung", so Weiß. Sprich: Auch kunstvolle und feministische Pornos schützen nicht vor Suchtverhalten.

Es kommt wie beim Alkohol nicht aufs Material an, sondern auf die Wirkung. Dr. med. Falk Weiß Chefarzt der Suchtfachklinik Magdalenenstift

Heilung: "Es hilft nur Entzug"

Stefan Melzer redet bei der Frage nach Heilungschancen und Möglichkeiten nicht um den heißen Brei: "Es hilft nur Entzug." Das sei die einzige Möglichkeit, von der Pornosucht loszukommen. Die Aufarbeitung der eigentlichen Gründe für den Konsum, etwa Beziehungsprobleme und mangelndes Selbstwertgefühl, helfen dabei. Letztendlich laufe es aber, wie bei anderen Süchten auch, auf Entzug hinaus. "Wenn die Patienten unsere Klinik verlassen, sind sie nicht geheilt. Es ist ein Prozess. Daher sind sie hinterher auch stark auf die Hilfe und Unterstützung ihres Umfelds angewiesen", sagt der Therapeut.

Wohin sich Betroffene wenden können