Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag den Blitzer auf der Zwickauer Straße/Ecke Barbarossastraße in Chemnitz mit Graffiti beschmiert. Wie die Polizei bestätigte, wurde das Gerät flächendeckend mit hellgrüner Farbe überzogen. Es werde nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Angaben zur Schadenshöhe lägen noch nicht vor, hieß es. Der Blitzer ist bereits unzählige Male mit Farbe beschmiert worden, seitdem er 2015 an dieser Stelle installiert wurde.