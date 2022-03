Schon im Jahr 2020 waren die Lebensmittelspenden an die Tafel Chemnitz gesunken, erzählt Christiane Fiedler, Chefin der Chemnitzer Tafel. "Und im Jahr 2021 waren es noch einmal fünf Prozent weniger, was wir an frischen Waren von den Märkten abholen konnten", sagt sie. Die Tafel sei deshalb darauf angewiesen, zusätzliche Waren von produzierenden Firmen zu bekommen. "Aber da haben wir in unserem Umfeld leider nicht so viele", so Fiedler.