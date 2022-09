Am bundesweiten "Tag des Geotops" konnten die Besucherinnen und Besucher mitten im Stadtteil Sonnenberg einen Blick ins Zeitalter des Perm, also in die Zeit vor fast 300 Millionen Jahren, werfen. Die Ausgrabungsstelle, die "Fenster in die Erdgeschichte" heißt, liegt mitten in einem Wohngebiet und war für Besucher geöffnet. "Wir können zufrieden sein mit dem Besucherandrang", sagt Germann Sebastian, der als wissenschaftlicher Volontär an der Ausgrabungsstelle tätig ist. "Bis 16 Uhr haben wir trotz des schlechten Wetters 180 Besucher gezählt."