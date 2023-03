Mehr als 600 Beschäftigte in Niederdorf können sich künftig jeden Monat über mehrere Hundert Euro zusätzlich auf dem Gehaltszettel freuen. In den kommenden drei Jahren steigen laut Betriebsrat die Gehälter im Schnitt um 17 Prozent. In der untersten Entgeltgruppe sind das monatlich 400 Euro zusätzliches Gehalt, durchschnittlich bis zu 600 Euro. Am Freitag wurde auf der Betriebsversammlung des elektronischen Komponentenherstellers SKS Kontakttechnik GmbH der Abschluss von Tarifverhandlungen mit der IG Metall bekanntgegeben.