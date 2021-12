"Der Nussknacker" zeigt die Aufzeichnung der Inszenierung von Sabrina Sadowska. Im November 2019 hatte diese im Opernhaus Chemnitz ihre Premiere gefeiert. Ballettdirektorin Sadowska überführte Peter Tschaikowskys Ballett in eine Szenerie des vorweihnachtlichen Chemnitz‘ Anfang des 20. Jahrhunderts. Industrie- und Hochkultur hatte die Stadt in dieser Zeit zu einer glanzvollen Metropole geformt. Eine illustre Gesellschaft, darunter Künstler wie Edvard Munch und Max Klinger oder der Architekt Henry van de Velde, trifft sich zum Weihnachtsfest in der Villa der Fabrikanten-Familie Esche. Zu den Geschenken gehört auch ein Nussknacker, der sich in der Fantasie der damit beschenkten Marie nachts in einen Feldherrn verwandelt und in den Kampf gegen die Truppen des Mäusekönigs zieht. Begleitet von der weltberühmten Musik Tschaikowskys, wurde das Werk zu einem der am häufigsten aufgeführten Stücke des klassischen Repertoires.