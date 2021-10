Teil des Rahmenprogramms ist am 7. November eine Diskussionsrunde, bei der über einen NSU-Gedenkort in Chemnitz debattiert werden soll. Chemnitz sei neben Köln die einzige Stadt mit direktem NSU-Bezug, die noch keinen Gedenkort für die Opfer habe. Sowohl der Verein ASA-FF als auch Hoffmann und Schmidt sprachen sich für einen solchen Ort aus. "Wir haben die Chance aus den bisherigen Erfahrungen der anderen Gedenkorte zu lernen", sagt Hannah Zimmermann vom ASA-FF. "Wir können die Angehörigen von Anfang an in den Prozess mit einbeziehen." Einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung des NSU-Komplex soll aber weder der Gedenkort noch das Theaterprojekt sein.