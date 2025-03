Anwohner, die nicht bei Freunden und Verwandten unterkommen, können sich ab 8 Uhr in der Leichtathletikhalle im Sportforum (Eingang Werner-Seelenbinder-Straße) melden, heißt es von der Stadt.

Wie die Stadt am Abend mitteilt, soll die Fliegerbombe am Mittwochvormittag entschärft werden. 3.300 Bewohner sind aufgerufen, bis 9 Uhr ihre Wohnungen zu verlassen. Der Sperrkreis von 1.000 Metern liegt in den Stadtteilen Altchemnitz, Erfenschlag, Reichenhain und Harthau.