3.300 Menschen betroffen Liveticker zum Bombenfund in Chemnitz: 410 Polizisten kontrollieren Sperrkreis

Hauptinhalt

26. März 2025, 10:42 Uhr

In Chemnitz wird gegen Mittag eine Weltkriegsbombe entschärft. Sie war bei Bauarbeiten gefunden worden. 3.300 Menschen müssen einen Sperrkreis räumen. Es kommt zu Behinderungen im Straßenverkehr und bei der City-Bahn. In der Notunterkunft sind vor allem ältere Menschen. Sie können Jugendlichen beim Leichtathletik-Training in der Turnhalle zuschauen.