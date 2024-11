Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in Chemnitz einen Ticketautomaten aufgesprengt. Der Vorfall ereignet sich an der Straßenbahnendhaltestelle in Hutholz. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, ließen der oder die Täter die Geldkassette mitgehen. Der genaue Stehlschaden ist noch unbekannt. Zwischen Morgenleithe und Hutholz richtete die CVAG vorübergehend Schienenersatzverkehr ein.