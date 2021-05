Thomas Paarmann, der Vorstandsvorsitzende der Tierparkfreunde Chemnitz erzählt, dass die Anlage trotz aller Widrigkeiten in der Corona-Pandemie fristgerecht fertiggestellt werden konnte. "Die geplanten Kosten für die Anlage lagen bei etwa 400.000 Euro", sagt er. "Wir haben es geschafft, das Gehege für 370.000 Euro zu bauen." Die gesamte Summe habe der Förderverein zusammengebracht. Beim Umbau sei die Anlage optisch aufgewertet worden. "Die alten Betonwände sind verschwunden, was die Anlage naturnäher macht. Auch für die Besucher ergeben sich neue Einblicke", so Paarmann. Sie könnten von drei verschiedenen Ebenen auf die Tiere schauen. "Positiver Nebeneffekt für die Besucher ist auch, dass die Hyänen aktiver als Löwen sind. Ich hoffe, dass die Anlage daher hoffentlich zur neuen Attraktion wird."

Der Anfang sei gemacht, sagt Thomas Paarmann. Aber es gebe schon zwei weitere Projekte mit einem Bauvolumen von etwa 750.000 Euro. "Neben den Hyänen entsteht eine Anlage für Peladas, also Blutbrust-Paviane", sagt er. In dem Zuge würden auch die alten Ställe dort verschwinden. "In dem Bereich, in dem früher die Schneeziegen untergebracht waren, entsteht ein Eiszeitspielplatz mit Mammutrutsche, Sandspielplatz und Kletterparcours." Dort solle auch eine kinderfreundliche Anlage für Ziesel, die so ähnlich aussehen wie Erdmännchen, errichtet werden. "Die Anlage wird barrierefrei sein", sagt Paarmann. "Die Kinder können in einem Tunnel unter dem Gehege hindurchkrabbeln und die Tiere aus nächster Nähe beobachten." Die beiden Bauvorhaben sollen bis zum Frühjahr 2022 fertiggestellt werden.