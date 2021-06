Mit großer Spannung war am Dienstag das Tierorakel zum EM-Achtelfinale erwartet worden, bei dem am Mittwoch Deutschland gegen England antritt. Das Minischwein im Chemnitzer Tierpark zeigte sich dabei als echter Fußballnarr. Oder auch nicht. Denn "Ehrmann", so der Name des Göttinger Minischweins, musste erst einmal zum orakeln getragen, beziehungsweise gelockt werden. Erst Apfel- und Möhrenstücke bewirkten, dass Ehrmann sich auf das Spielfeld bemühte. Dort allerdings zeigte sich das Schweinchen zielstrebig und steuerte mit dem Ball direkt das englische Tor an. Sieg für England lautet daher die Prognose des Orakels für das EM-Achtelfinale. Ob Jogi Löw sich bei seiner Aufstellung von der vorhergesagten Niederlage beeinflussen lässt, war bisher nicht zu erfahren.