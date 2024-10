Was ist das Besondere an Amurkatzen? Die Amurkatze ist eine Unterart der Bengalkatze und kommt im Osten Sibiriens sowie der nördlichen Mongolei vor. Aufgrund ihres großen Verbreitungsgebiets gilt die Bengalkatze als Art als nicht gefährdet. Bei einzelnen Unterarten wie der Amurkatze ist allerdings davon auszugehen, dass diese in ihrem Bestand stark bedroht ist. Neben der Lebensraumzerstörung setzt den Tieren auch die Jagd zu, da ihr Fell sehr begehrt ist. Stadt Chemnitz