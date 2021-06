Tierisches Orakel Sommerkick mit Mehlwürmern - Chemnitzer Erdmännchen tippen EM-Spiele

Die Fußball-Europameisterschaft ist angelaufen. Am Dienstagabend steht das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft an. In München geht es gegen den Weltmeister Frankreich. Und wie jedes Jahr orakeln sich die Tiere in Zoos und Tierparks um die Wette - so auch in Chemnitz. Dort waren in diesem Jahr die Erdmännchen fällig und durften den Ausgang des ersten Gruppenspiels vorhersagen. Aber wie gehts nun aus? Und haben die Vierbeiner Ahnung vom besten Spiel der Welt?