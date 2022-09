Den wenigen Tiertafeln in Sachsen geht wegen zu geringer Futterspenden langsam die Luft aus. "Unsere Vorräte sind zu etwa zwei Drittel aufgebraucht", sagte Sabine Köhn von der Tiertafel "Pfotenhilfe" in Chemnitz. Seit April 2019 gibt es die Tafel und bisher seien die Regale immer gut gefüllt gewesen, hieß es. Mehrfach musste die Tiertafel wegen Platznot in größere Räume ziehen. Die Futter- und Sachspenden von Tierliebhabern, Unternehmen, vor allem aber von Futtermittelhändlern flossen reichlich.