Er interessiere sich vor allem für die Zeit von 1875 bis 1895, wie sich der Fußball in Deutschland verbreitet hat. "Diese Tischfußballspiele sind eher ein Nebeneffekt, auch wieder mit dem sporthistorischen Interesse, wann ging es los damit und wie groß ist die Vielfalt", so Hock.

Das erste Tischfußballspiel wurde in Manchester hergestellt, in Deutschland startete die Produktion Ende des 19. Jahrhunderts in Nürnberg. Ein Spiel aus dieser Zeit besitzt Hans-Peter Hock allerdings nicht, es sei zu teuer, um es bei Ebay zu ersteigern.

Für Ausstellungsleiter Jens Beutmann vom Smac passt die kleine Fußballausstellung gut ins Konzept des Museums. "Archäologie beschäftigt sich in erster Linie mit materieller Kultur und deren Bedeutung. Und Fußball ist total wichtig für unsere Gesellschaft", sagt er. "Das spiegelt sich letztendlich auch in den Spielen wieder. Dass schon in den 1880er-Jahren, als die ersten Tischfußballspiele aufkamen, Fußball so eine Bedeutung hatte, dass die Erwachsenen und Kinder das nachspielen wollten."