Bei Schachtarbeiten in Chemnitz-Wittgensdorf ist am frühen Montagnachmittag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück auf einer ehemaligen Mülldeponie. Laut Feuerwehr Chemnitz ist der Mann in einen etwa vier Meter tiefen Schacht gestürzt und lag bewegungslos mit dem Gesicht unter Wasser am Boden des Schachtes.