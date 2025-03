Bei der Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Chemnitz hat die Polizei zahlreiche Schmuckstücke sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 37 Jahre alte Mann bereits im Januar festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Er soll einen 42 Jahre alten Mann angegriffen und schwer verletzt haben. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten nun auf eine große Menge an Schmuckstücken, deren Herkunft bislang ungeklärt ist.