Im Stadtzentrum von Chemnitz hat sich in der Nacht zu Sonnabend ein Gewaltverbrechen ereignet. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Demnach hatte die Rettungsleitstelle kurz nach Mitternacht die Polizei über zwei schwer verletzte Menschen informiert. Zeugen hatten die Frau und den Mann im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Reichenhainer Straße aufgefunden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Erstversorgung der Verletzten, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden.