Nach dem Tod einer 46 Jahre alten Frau im Stadtzentrum von Chemnitz hat die Polizei am Sonntag einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, handelt es sich dabei um einen 20 Jahre alten Mann. Er wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der dringend tatverdächtige Mann befinde sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt, hieß es.

In der Nacht zu Sonnabend soll der mutmaßliche Täter die 46 Jahre alte Frau und einen 34 Jahre alten Mann angegriffen haben. Zeugen hatten die Frau und den Mann im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Reichenhainer Straße aufgefunden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Erstversorgung der Verletzten, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden. Kurz darauf starb die 46-jährige Frau. Der 34 Jahre alte Mann befindet sich weiter im Krankenhaus.