Von Hobbyherstellung zum Kleinunternehmen

Bevor wir uns die Küche anschauen, setzen wir uns gemütlich ins Büro. Eine wichtige Änderung fällt mir sofort auf: Es gibt Spinde mit verschiedenen Namen. "Ich habe inzwischen ein fünfköpfiges Team", sagt Jeschek. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind als Teilzeitkräfte oder Minijobber bei ihr beschäftigt. "Und ich suche sogar noch mehr Personal", sagt Jeschek. "Verrückt, oder? Wer hätte das damals gedacht?"

Von einem Hobby wurde die Tofuherstellung zu ihrem Hauptberuf. Inzwischen wurde ihre Manufaktur bio-zertifiziert. Ihre Sojabohnen bezieht sie aus Bayern. "Man bekommt unseren Tofu in Bioläden deutschlandweit", erzählt sie. "Und es werden immer mehr, was sehr schön ist." Rund 30 Läden beliefert sie derzeit jede Woche. Zusätzlich können die Kunden in ihrem Onlineshop einkaufen. Und auch ein Chemnitzer Restaurant bezieht ihren Tofu. "Bei den Restaurants würde ich mir noch mehr Abnehmer wünschen", sagt Jeschek.

Tofu wird handgemacht

Manche Dinge haben sich aber nicht geändert: Nach wie vor ist der Tofu handgemacht, wenn auch in wesentlich größeren Töpfen. "Unser Tofu ist dadurch sehr zart und weich und bekommt einen bohnigen Geschmack", so Jeschek. Ich kann mich gut erinnern, wie sie mir vor drei Jahren jeden Schritt der Herstellung gezeigt hat. Das braucht auf jeden Fall viel Zeit. Heute darf ich aber nicht bei der Produktion dabei sein. "Sonst hätte ich keine Zeit, mich mit dir zu unterhalten", lacht Jeschek.

Der Räuchertofu (links) konnte MDR SACHSEN-Reporterin Anett Linke voll überzeugen. Der Tofu-Schinken (rechts) trifft nicht ganz ihren Geschmack. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Räuchertofu ist am beliebtesten

Inzwischen stellt sie mit ihrem Team viele Tofu-Sorten her. "Am beliebtesten ist der Räuchertofu", erzählt sie. "Und auch der Tofu mit Olivengeschmack. Der hat dann fast etwas von Feta." Das Entwickeln neuer Produkte ist eine richtige Leidenschaft von ihr geworden. "Ich probiere viel aus und das Team muss dann verkosten", sagt Jeschek. "An einer Erdnussmarinade tüftel ich schon seit Monaten, aber bislang ist sie beim Geschmackstest immer durchgefallen." Es sei schwierig, zu erreichen, dass der Tofu einen bestimmten Geschmack annehme. Aber aufgeben ist keine Option.

Sobald das Team den Geschmack abnickt, gibt es Verkostungsaktionen in Bioläden. Erst wenn diese erfolgreich sind, geht der Tofu in die Produktion. "Relativ neu ist unser Tofu-Schinken", sagt Jeschek. "Und ab nächste Woche gibt es auch Tofu in einer süßen Knoblauchmarinade." Leider scheitert sie daran, mir den Geschmack dieser Marinade zu beschreiben und zum Kosten hat sie die Sorte auch nicht da.

Räuchertofu als herzhafter Snack

Doch ganz auf Tofu muss ich heute nicht verzichten. Wir wechseln in die Küche und Jeschek schneidet Räuchertofu und Tofu-Schinken für mich auf. Der Schinken schmeckt tatsächlich fast genau wie ein gut abgehangener Schinken. Leider bin ich schon von der Fleischvariante kein großer Fan. Der Räuchertofu dagegen hat es mir direkt angetan. Was für ein toller herzhafter Snack für zwischendurch. Obwohl er bestimmt auch gebraten super schmecken würde. Das können wir allerdings gerade nicht ausprobieren.

Julia Jeschek zeigt eine Tofupressform. "Die braucht man, weil Tofumachen so ähnlich ist wie Käseherstellung und die Molke rausgepresst werden muss", sagt sie. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Küche nach Bedarf zusammengebaut

In der Küche darf ich dann leider so gut wie nichts fotografieren. "Es gibt keinen Tofurei-Bedarf, wie man es von anderen Branchen kennt", erzählt Jeschek. Da es nicht einmal zehn Tofureien in Deutschland gebe, würde sich das nicht lohnen. "Töpfe, Presse, Räucherofen und alles Mögliche haben wir uns dann zusammengebaut", sagt sie. Deswegen will sie diese Dinge auch nicht der Öffentlichkeit zeigen. Ich kann nur sagen: Die Töpfe sind groß. Ich würde bestimmt zusammengerollt hineinpassen.