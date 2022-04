Vier Tote sind nach einem Hinweis in einem Haus in Chemnitz am späten Ostermontagabend gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft Chemnitz bestätigten in einer gemeinsamen Mitteilung, dass es sich dabei um zwei Männer (32 und 72 Jahre) und zwei Frauen (34 und 69 Jahre) handelt. Sie waren die Bewohner eines Zweifamilienhauses in Mittelbach, einem Ortsteil von Chemnitz. Sie seien gewaltsam zu Tode gekommen.