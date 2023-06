Aus dem Stausee Rabenstein in Chemnitz ist am Montagvormittag ein Mensch leblos geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, ist "in Würdigung der Auffindesituation" eine Straftat nicht auszuschließen. Die Identität des Mannes sowie die Todesursache seien derzeit unklar. Die Leiche werde obduziert, hieß es. Mit Ergebnissen rechnet die Polizei erst am Dienstag.