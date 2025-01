Die Tat geschah am Rande des Chemnitzer Stadtfestes im August 2018, das daraufhin abgebrochen wurde. Nach der Tat kam es in der Stadt zu massiven Protesten, bei denen Bürger Seite an Seite mit Neonazis und Fußball-Hooligans demonstrierten. Chemnitz war durch diese Demonstrationen und fremdenfeindliche Übergriffe international in die Schlagzeilen geraten.



Die Bundesregierung sprach nach den Kundgebungen in Chemnitz von "Hetzjagden". Dieser Begriff löste eine mediale und politische Debatte aus. Auch aus der CDU kam Widerspruch, so vom damaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Der bezweifelte die Echtheit eines Videos, auf dem zu sehen war, wie Migranten in Chemnitz gejagt werden. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte, in Chemnitz habe es keine Hetzjagd gegeben. Recherchen kamen später mehrheitlich zum Schluss, dass das Video authentisch ist.