Gefunden hatte Thomas Rohdewohl aus dem mittelsächsischen Altmittweida seine ewige Liebe einst in einer Scheune bei Pirna. 19 Jahre ist das jetzt her. "Der diente dort als Hühnerstall. Wir haben den aber trotzdem geholt, für 50 Euro damals, weil der noch eine bombenmäßige Grundlage hatte, was die Karosse betraf."



Rumpelstilzchen hat Stroh zu Gold gemacht. Rohdewohl machte einen fahrenden Pappkarton zu einem tiefer gelegten High-Tech-Kunst- und Schmuckkästchen. 2010 wurde der Hobbyschrauber damit Tuning-Europameister in Eisenach. Aber dann war da eben auch noch die andere Liebe, die zu einer Frau. Und wie immer waren auch hier drei einer zu viel. Gehen musste der Trabi. Ich hatte damals noch eine Freundin und da hatten wir andere Interessen wie Pferdesport oder Wohnung umbauen und renovieren.