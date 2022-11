Im internationalen Maßstab sei aber noch Luft nach oben. "Wir investieren generell in Europa relativ viel Geld in Forschung, kreieren Patente". Trotzdem gelinge es nicht – wie den USA oder China – das Wissen stärker in Anwendung zu bringen. "Das ist ein generelles Problem, das wir in Europa haben, nicht nur in Sachsen."

Firma "FutureSax" unterstützt Forscherteams

Eine Ursache: Nicht jeder Wissenschaftler ist automatisch auch ein Geschäftsmann. Oft müssen Forscher mit Managern und Geldgebern zusammengebracht werden. In Sachsen unterstützt sie dabei die vom Wirtschaftsministerium getragene Firma FutureSax. Sie verantwortet auch die sogenannte Validierungsförderung. Diese sucht in der Wissenschaft nach Verwertungspotenzial.

Zuletzt habe man aus 142 Projektskizzen 28 für eine weitere Zusammenarbeit ausgewählt, erzählt Geschäftsführerin Marina Heimann: "Das Programm zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Forscherteams während der Förderphase ideell begleitet werden, nämlich durch FutureSax, also durch uns, damit man schneller in die Umsetzung kommt. Und ich darf an der Stelle verraten: Diese Validierungsförderung ist dem Wirtschaftsministerium ein ganz wichtiges Anliegen und ich bin sehr sicher, dass es hier auch eine Fortsetzung geben wird."

Langer Weg vom Patent zum Produkt

Doch nicht jedem reicht das. André Hofmann vertritt im Verband Biosaxony die Interessen der Biotechnologie. Er sagt, bis in dieser Branche aus einem Patent ein erprobtes Produkt geworden sei, vergingen Jahre. Doch für diesen langen Weg gebe es kaum maßgeschneiderte Unterstützung. Er wünsche sich da mehr zielgerichtete Programme des Freistaates. "Und da rede ich jetzt nicht nur über Geld, sondern über gezielte Unterstützungsprogramme, die helfen, bestimmte Abschnitte wie die grundlegende Finanzierung des Unternehmens, die Zertifizierung und Zulassung von Produkten oder die Erstattungsfähigkeit der Produkte im Gesundheitsmarkt zu begleiten." Da gebe es noch Defizite.