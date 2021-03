MDR SACHSEN: Herr Professor Hübler, welche Technologie verbirgt sich hinter einem auf Papier gedrucktem Lautsprecher?

Arved Hübler: Die Grundtechnologie gibt es schon länger. Wir haben 2015 bereits einzelne Buchseiten mit der Lautsprecher-Technologie hergestellt. Dabei werden Papier- oder Foliebögen mit zwei Schichten eines leitfähigen organischen Polymers als Elektroden bedruckt. Eine piezoelektrische Schicht dazwischen kommt als aktives Element zum Einsatz. Damit wird das Papier oder die Folie an der entsprechenden Stelle in Schwingungen versetzt. Wie bei einem konventionellen Lautsprecher entsteht so der Schall.

Neu ist, dass wir nun Bahnen mit einer quasi unbegrenzten Menge von integrierten Lautsprechern drucken können. Das ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen. 56 gedruckte Lautsprecher sorgen in diesem Papierring für einen 360°-Surround-Sound. Bildrechte: Jacob Müller

MDR SACHSEN: Wo können die gedruckten Lautsprecher eingesetzt werden?

Arved Hübler: Anwendungen für die gedruckten Lautsprecher gibt es viele. Der gefertigte Ring zum Beispiel ermöglicht eine 360-Grad-Surround-Sound-Installation. In diesem Beispiel sind 56 Lautsprecher gedruckt worden. Das wäre zwar auch mit konventionellen Lautsprechern möglich, doch der technische Aufwand wäre natürlich ungleich größer. Vorstellbar sind solche Systeme zum Beispiel in Museen. Dort könnte man ganz gezielt an einem bestimmten Ausstellungsobjekt akustische Informationen einspielen. Im Gegensatz dazu ist der Einsatz solcher Systeme in öffentlichen Gebäuden möglich, in denen eine Beschallung langer Korridore nötig ist. Auch in der Architektur von Konzertsälen sehe ich Anwendungsmöglichkeiten. Dort könnten gedruckte Lautsprechersysteme die passive Schall-Lenkung ergänzen. Beim Rollendruck ist die Anzahl der aufgedruckten Lautsprecherelemente nicht begrenzt Bildrechte: Jacob Müller

MDR SACHSEN: Das klingt erst einmal paradox: Sie können mit solchen Lautsprechern auch Stille erzeugen?

Arved Hübler: Das ist ein bereits bewährtes System, die sogenannten Active Noise Cancellation, also Lärmreduzierung durch gezielten Einsatz von Gegenschall mit exakt gegengerichteter Polarität. Die Schallwellen heben sich dabei in einem bestimmten Bereich gegenseitig auf. Wir können die Physik zwar nicht überlisten, aber wir können sie steuern. Zum Beispiel wäre es möglich, in der unmittelbaren Umgebung einer lauten Maschine den Lärm zu reduzieren. Hier kann aber der Einsatz solcher gedruckter Lautsprechersysteme den notwendigen technischen Aufwand reduzieren.

MDR SACHSEN: Damit sind sehr vielfältige Anwendungen möglich. Haben Sie bereits konkrete Projekte?

Arved Hübler: Es gibt zurzeit zwei konkrete Projekte, an denen wir gemeinsam mit Partnern aus der Industrie arbeiten. Aber es ist noch zu früh, dabei über Details zu sprechen. Aber ich kann sagen, dass uns schon jetzt viele weitere Anfragen aus dem In- und Ausland erreicht haben.