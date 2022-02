Ein Forschungsteam unter Leitung der Technischen Universität Chemnitz hat den kleinsten Akku der Welt entwickelt. Er ist unter Beteiligung des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden und des Changchun Instituts für Angewandte Chemie entstanden. Wie die TU Chemnitz mitteilt, veröffentlichten die Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse im Fachjournal "Advanced Energy Materials". Darin präsentierten sie den mit Abstand kleinsten Akku der Welt als funktionsfähigen Prototypen. Dr. Minshen Zhu vom Entwicklerteam nannte die Ergebnisse eine ermutigende Energiespeicherleistung im Sub-Quadratmillimeter-Maßstab. Prof. Oliver Schmidt, der ebenfalls an der Entwicklung des Akkus beteiligt war, fügt hinzu: "Es gibt noch ein riesiges Optimierungspotential für diese Technologie, so dass in Zukunft noch mit deutlich stärkeren Mikro-Akkus zu rechnen ist."

Dr. Minshen Zhu sieht noch sieht noch viel Raum für Forscher, die die Kapazität der Salzkörnchen kleinen Akkus weiter erhöhen könnten. Bildrechte: TU Chemnitz/Jacob Müller