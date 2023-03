In Sachsen sind Tuberkulose-Erkrankungen in den vergangenen Jahren leicht rückläufig. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz wurden 2016 noch 348 Erkrankte stationär behandelt. 2021 waren es 171 Patienten. Mehr als jeder zweite Fall (54 Prozent) trat in den Städten Chemnitz, Dresden oder Leipzig auf. 78 Tuberkulose-Erkrankungen wurden in den sächsischen Landkreisen gemeldet.