In Chemnitz gibt es erneut mehrere Fälle von Tuberkulose. Wie das Gesundheitsamt der Stadt am Montag mitteilte, betrifft es drei Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt. In einem Fall handelt es sich um eine Mitarbeiterin in einer sozialtherapeutischen Wohnstätte. Das Gesundheitsamt arbeite daran, alle rund 100 Kontaktpersonen der Erkrankten zu untersuchen.