Die Stadt Chemnitz hat am Dienstag zwei weitere Fälle von Infektionen mit dem Tuberkulose-Erreger bestätigt. Alle Betroffenen befänden sich demnach in Behandlung, wie die Pressestelle MDR SACHSEN sagte.



Am vergangenen Freitag war in Chemnitz bei einer Pflegeschülerin eine offene Lungentuberkulose publik gemacht worden. Inzwischen wurden laut Stadt insgesamt 21 Infektionen in der Pflegefachschule nachgewiesen. Diese Zahl blieb auf Anfrage von MDR SACHSEN auch am Mittwoch unverändert. Dazu kamen nach einem Bericht der "Freien Presse" vier infizierte Bewohner eines Pflegeheimes, in dem die erkrankte Schülerin im Einsatz war.