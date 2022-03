Der Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen, Frédéric Bußmann, ist Opfer eines Übergriffs geworden. Er sei Donnerstag Abend in Chemnitz von jungen Neonazis verprügelt worden, teilte Bußmann auf Twitter mit. Er habe die betrunkenen Männer zurechtgewiesen, weil sie "Sieg Heil" riefen und den Hitlergruß zeigten. Darauf sei er mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Die Polizei bestätigte einen solchen Vorfall. Die Tat habe sich in einem Park in der Innenstadt ereignet. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 15 bis 20 Jahren seien gestellt worden.